Amici 21 in onda di domenica per tutta la stagione, Anna Tatangelo si sposta al sabato (Di mercoledì 29 settembre 2021) Amici resta in onda la domenica per tutta la stagione, così Anna Tatangelo si sposta al sabato pomeriggio: gli ottimi dati di ascolto hanno convinto i vertici Mediaset. Amici 21 resta nel palinsesto di Canale 5 la domenica pomeriggio per tutta la stagione: gli ottimi ascolti del talent show di Maria de Filippi hanno convinto la dirigenza Mediaset a rivedere la programmazione del fine settimana. Anna Tatangelo si sposterà al sabato pomeriggio con il nuovo programma non ancora iniziato. Alla fine è successo quello che tutti si aspettavano: Amici 21 diventa il diretto competitor di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)resta inlaperla, cosìsialpomeriggio: gli ottimi dati di ascolto hanno convinto i vertici Mediaset.21 resta nel palinsesto di Canale 5 lapomeriggio perla: gli ottimi ascolti del talent show di Maria de Filippi hanno convinto la dirigenza Mediaset a rivedere la programmazione del fine settimana.si sposterà alpomeriggio con il nuovo programma non ancora iniziato. Alla fine è successo quello che tutti si aspettavano:21 diventa il diretto competitor di ...

Advertising

TelefilmSpoiler : Stasera, su Top Crime, in onda gli episodi 1x03 e 1x04 di #AllRise ! 'Lola presiede il suo primo processo sui crimi… - famigliasimpson : @enrick81 @AgoCannella @Federic01996 @MikyS03 @micene_return @e_inveceno_ @CIAfra73 @Gi01992 @francesco_9809… - stitchdideddy : RT @tvblogit: Amici resta in onda la domenica, Scene da un matrimonio al sabato - hvndemyy : @Diamonds97__ ahahahah non saprei come definire quella cosa che andrà in onda. che cappero frega a me di vedere i m… - zazoomblog : Amici di Maria De Filippi non ritorna al passato: quando va in onda Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo -… -