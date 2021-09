Allerta meteo in arrivo | possibili disagi in tutta Italia Le previsioni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’ipotesi di forte maltempo per le giornate del 4 e 5 ottobre. Inpotrebbe iniziare una situazione di maltempo generalizzato La situazione in Europa occidentale potrebbe evolvere in una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo

Leggi notizie correlate ?in Italia e Sicilia, previsioni: occhio al calo termico ?, in Sicilia è ancora estate: tutte le previsioni ? India, ciclone in arrivo,per migliaia di ...Secondo la perizia la forte perturbazione era stata annunciata il giorno precedente, quando era stata diramata l', e la messa in atto di un piano di emergenza poteva evitare la tragedia. ...Meteo Sicilia: ancora un’allerta “gialla” legata all’attesa di rovesci e temporali, in gran parte dell’Isola. I dettagli dell’ultimo avviso della Protezione ...Prossimi mesi autunnali: arriva la Niña. Raffreddamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico. Proiezioni stagionali Accuweather: serio rischio alluvioni sulle regioni del Centro Nord Queste s ...