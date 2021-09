Zingaretti: Letta, 'un abbraccio affettuoso a Nicola' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Un abbraccio affettuoso a Nicola Zingaretti". Così Enrico Letta su twitter per la scomparsa del papà del presidente della regione Lazio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Un". Così Enricosu twitter per la scomparsa del papà del presidente della regione Lazio.

Advertising

Giovann00341278 : RT @MarcoFinizio74: @PetrazzuoloF A chi milita nel PD converrebbe domandarsi come mai il partito arranca al 19%? Come mai Zingaretti e Lett… - CarloSantaroni : RT @MarcoFinizio74: @PetrazzuoloF A chi milita nel PD converrebbe domandarsi come mai il partito arranca al 19%? Come mai Zingaretti e Lett… - chiarachiara75 : RT @MarcoFinizio74: @PetrazzuoloF A chi milita nel PD converrebbe domandarsi come mai il partito arranca al 19%? Come mai Zingaretti e Lett… - MarcoFinizio74 : @PetrazzuoloF A chi milita nel PD converrebbe domandarsi come mai il partito arranca al 19%? Come mai Zingaretti e… - salvatoreprisc3 : @fattoquotidiano Giappone Norvegia Svezia Danimarca Inghilterra tutti senza più restrizioni ed obblighi fascisti! I… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Letta Si torna a parlare di Salario minimo, battaglia sindacale e della sinistra ignorata da Draghi ...stata avanzata da Matteo Renzi (2018) quando era Segretario del Pd e poi anche da Nicola Zingaretti ... Sulla stessa linea di pensiero si sono esposti anche Enrico Letta, Segretario del Partito ...

Incubo Pd a Roma: "Allarme rosso al Nazareno" Per Zingaretti come per il leader Enrico Letta, che nel frattempo è impegnato in una sfida senese - quella per le elezioni suppletive - che sembra più difficile del previsto. Gualtieri avrebbe già in ...

Pd, il bivio di Letta e il ruolo di Zingaretti AlessioPorcu.it Zingaretti: Letta, 'un abbraccio affettuoso a Nicola' Roma, 28 set. "Un abbraccio affettuoso a Nicola Zingaretti". Così Enrico Letta su twitter per la scomparsa del papà del presidente della regione Lazio.

Luca Zingaretti, grave lutto: morto il padre, le parole dell’attore Genitori e figli hanno sempre avuto un forte legame familiare, nonostante mamma e papà Zingaretti si fossero separati quando i figli erano ancora giovanissimi. Mimmi, all’anagrafe Emma Di Capua, è sta ...

...stata avanzata da Matteo Renzi (2018) quando era Segretario del Pd e poi anche da Nicola... Sulla stessa linea di pensiero si sono esposti anche Enrico, Segretario del Partito ...Percome per il leader Enrico, che nel frattempo è impegnato in una sfida senese - quella per le elezioni suppletive - che sembra più difficile del previsto. Gualtieri avrebbe già in ...Roma, 28 set. "Un abbraccio affettuoso a Nicola Zingaretti". Così Enrico Letta su twitter per la scomparsa del papà del presidente della regione Lazio.Genitori e figli hanno sempre avuto un forte legame familiare, nonostante mamma e papà Zingaretti si fossero separati quando i figli erano ancora giovanissimi. Mimmi, all’anagrafe Emma Di Capua, è sta ...