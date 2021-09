Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021)DEL 28 SETTEMBREORE 20:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBO. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI N ERONE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA ALTEZZA LABARO NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, CODE SULLA COLMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE SULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA IL TRAFFICO È RALLENTATO PER VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA MINTURNO E SESSA AURUNCA. ASONO RIPRESI I LAVORI A PIAZZA BOLOGNA. FINO A MERCOLEDI DELLA PROSSIMA SETTIMANA, ...