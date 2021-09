Un uomo si è barricato in casa con una tanica di benzina per non essere sfrattato (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - Un uomo si è barricato con una tanica di benzina in un appartamento all'interno di un palazzo in piazza Sabazio, nel quartiere Trieste, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Vescovio. Il gesto sarebbe scattato durante un intervento di sfratto. Secondo quanto si apprende, si stava eseguendo un'ordinanza del tribunale con cui si sarebbe dovuto liberare l'immobile. La strada è stata chiusa al traffico. Leggi su agi (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - Unsi ècon unadiin un appartamento all'interno di un palazzo in piazza Sabazio, nel quartiere Trieste, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Vescovio. Il gesto sarebbe scattato durante un intervento di sfratto. Secondo quanto si apprende, si stava eseguendo un'ordinanza del tribunale con cui si sarebbe dovuto liberare l'immobile. La strada è stata chiusa al traffico.

