Tocco Caudio ritrova le sue tradizioni | la festa patronale “risorge” dopo la pandemia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Nonostante lacausata dal Covid-19 si sia ancora fatta sentire sui festeggiamenti patronali in onore dei Santi Cosma e Damiano, non permettendo lo svolgimento di molte delle classiche iniziative musicali e culinarie, ahanno comunque organizzato la loro. Una tre giorni di eventi che è partita da sabato 25 e si è chiusa lunedì 27 settembre. I festeggiamenti hanno visto una ricca programmazione di eventi religiosi, artistici, culturali e folkloristici dove, oltre alla partecipazione e all’esibizione del comico di ‘Made in Sud’ Mino Abbacuccio, si sono alternati diverse associazioni e band di artisti e musicisti, seguiti da ampie e assortite degustazioni di prodotti tipici locali. A suggellare una kermesse ...