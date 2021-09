“Spalletti è stato fortunato perchè parte dalle basi di Sarri e Gattuso” | le parole dell’allenatore

(Di martedì 28 settembre 2021) Edy Reja, attuale commissario tecnico dell’Albania, ai taccuini de Il Mattino si sofferma sul gran momento del Napoli di Luciano. “È giusto che ci sia entusiasmo, vincere dà sensazioni uniche. Ma bisogna andare cauti, tenere i piedi per terra anche perché ala Juventus, che affrontare di questi tempi è una piccola fortuna, il Napoli non ha avuto davanti nessuna delle big. Per esempio, già con la Fiorentina domenica sarà interessante vedere il livello raggiunto dagli azzurri. Il test con Italiano sarà molto importante per capire dove può arrivare il Napoli” Inoltre, si è soffermato sull’organico che non è cambiato molto: “Per certi versi èun vantaggio enorme perperché non ha dovuto integrare uomini che non si conoscevano, non ha dovuto creare una squadra nuova, ha ripreso le ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Reja: “Spalletti è stato fortunato perché parte dalle basi solide di Sarri e Gattuso” - tuttonapoli : Reja: 'Spalletti è stato fortunato perché parte dalle basi solide di Sarri e Gattuso' - Giuliano89_LOC : @JulianRoss79 L'ultima partita che ha giocato bene è stato l'ultimo derby con spalletti da trequartista, poi devo c… - tonikk_ : @ToniAzzurri I punti di Sarri però mi sento di dire che fossero più 'pesanti'. Il Napoli di Sarri è stato in cima a… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti stato

... "A chi non piacerebbe? Io sono sempretifoso del Napoli, per me sarebbe una doppia soddisfazione, ma in questo momento il Napoli ha un buonissimo allenatore comeche sa di calcio, ...... 'A chi non piacerebbe? Sono sempretifoso del Napoli e per me sarebbe una doppia soddisfazione. In questo momento, però, la squadra ha già un bravissimo allenatore'. Quanto a...Insigne è napoletano, gioca nella sua squadra del cuore, spero che rinnovi il suo contratto con il Napoli. Osimhen immarcabile? Per me no (ride, ndr.). E' un calciatore importante, ma a parer mio può ...Ultimissime notizie Napoli - Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha raccontato un retroscena sulla vita a Napoli di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport 24. Luciano Spalletti in giro ...