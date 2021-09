Smart working, Brunetta: pronto il contratto per la PA, aspettiamo la Legge di Bilancio (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha annunciato che il contratto per lo Smart working nella PA è pronto ma occorrerà aspettare la Legge di Bilancio. “Ci sarà una nuova organizzazione dedicata, una piattaforma digitale degna di questo nome, sicura ed efficiente, un’organizzazione per obiettivi e la customer satisfaction sarà centrale”, ha spiegato Brunetta Brunetta, alla presentazione del progetto SDABocconi4Gov della Sda Bocconi School of Management. Il ministro ha poi sottolineato la necessità di “investire in capitale umano“. “Abbiamo un miliardo a disposizione per aumentare le competenze e la produttività e quindi i salari“, ha dichiarato sottolineando che nella PA bisogna lavorare sulla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato, ha annunciato che ilper lonella PA èma occorrerà aspettare ladi. “Ci sarà una nuova organizzazione dedicata, una piattaforma digitale degna di questo nome, sicura ed efficiente, un’organizzazione per obiettivi e la customer satisfaction sarà centrale”, ha spiegato, alla presentazione del progetto SDABocconi4Gov della Sda Bocconi School of Management. Il ministro ha poi sottolineato la necessità di “investire in capitale umano“. “Abbiamo un miliardo a disposizione per aumentare le competenze e la produttività e quindi i salari“, ha dichiarato sottolineando che nella PA bisogna lavorare sulla ...

