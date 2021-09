Shakhtar-Inter è 0-0 all’intervallo. Traversa per Barella (Di martedì 28 settembre 2021) E’ 0-0 al termine del primo tempo tra Shakhtar Donetsk e Inter. Partita gradevole, con azioni Interessanti. L’Inter può recriminare per una Traversa colpita da Barella, lo Shakhtar in contropiede abbastanza pericoloso dalle parti di Handanovic. Gara segnata anche da un grave infortunio a Traorè dello Shakhtar, dopo uno scontro fortuito con Dumfries. L’Inter, dopo due gare e mezzo contro gli ucraini, contando le due dell’anno scorso, è ancora a secco di gol. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) E’ 0-0 al termine del primo tempo traDonetsk e. Partita gradevole, con azioniessanti. L’può recriminare per unacolpita da, loin contropiede abbastanza pericoloso dalle parti di Handanovic. Gara segnata anche da un grave infortunio a Traorè dello, dopo uno scontro fortuito con Dumfries. L’, dopo due gare e mezzo contro gli ucraini, contando le due dell’anno scorso, è ancora a secco di gol. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - Inter : ? | PRIMAVERA Vittoria nella seconda giornata di #UYL per i nerazzurri di @Chivu_Official ???? #ShakhtarInter 0?? -… - DaniloBrisiche1 : Lo shakhtar non concede all’Inter di distendersi dopo la prima costruzione infatti saltata la prima pressione i nos… - mauriziomeland2 : RT @TheOrologio: Lo Shakhtar approfitta di un po’ di passività dell’Inter in mediana in fase di pressing per uscire palla al piede e prende… -