Shakhtar Donetsk-Inter | Vecino | “Peccato non aver segnato | spero di aiutare la squadra”

Matias Vecino si è concesso ai microfoni di Sky Sport, al termine di Shakhtar Donetsk-Inter, sfida valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Un pari senza reti che non accontenta l'Inter, volenterosa di conquistare una vittoria dopo la dolorosa sconfitta di San Siro, per mano del Real Madrid, all'esordio. Di seguito le parole del centrocampista sudamericano, schierato come titolare da Simone Inzaghi: "Partita difficile, contro una squadra che ti mette sempre in difficoltà con giocatori bravi, giocano da tempo insieme. Noi abbiamo avuto occasioni per indirizzare la partita dal lato nostro, purtroppo non abbiamo segnato, ma ora è tutto aperto, possiamo giocarcela in casa e penso sia un vantaggio. Con loro sono sempre partite aperte, giocano ...

