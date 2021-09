Shakhtar Donetsk-Inter stasera in chiaro? Orario, canale e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. All’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev si affrontano Shakhtar Donetsk e Inter. Entrambe le squadre hanno esordito nella competizione con una sconfitta, perciò la voglia di riscattarsi è tanta. Il calcio d’inizio è in programma stasera martedì 25 settembre alle ore 18.45. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Uno oltre che in streaming su NowTv e SkyGo e Mediaset Infinity. Non sarà invece possibile seguire il match in chiaro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi di. All’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev si affrontano. Entrambe le squadre hanno esordito nella competizione con una sconfitta, perciò la voglia di riscattarsi è tanta. Il calcio d’inizio è in programmamartedì 25 settembre alle ore 18.45. L’incontro sarà trasmesso intv e in esclusiva su Sky Sport Uno oltre che insu NowTv e SkyGo e Mediaset Infinity. Non sarà invece possibile seguire il match in. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco l'elenco dei 23 nerazzurri a disposizione per #ShakhtarInter ?? - infoitsport : Diretta Shakhtar Donetsk-Inter ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - infoitsport : Vidal spazio in Shakhtar Donetsk-Inter? Recupero importante per Inzaghi -