Serie A, gli squalificati: il provvedimento nei confronti di Zaniolo (Di martedì 28 settembre 2021) Sono stati comunicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la sesta giornata, il calciatore Zaniolo è stato punito con 10mila di multa in riferimento al gesto contro i tifosi avversari in occasione del derby di campionato contro la Lazio. Fermato per una giornata il difensore del Torino Djidji. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 settembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000 00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, all'11esimo del secondo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara; costringendo l'Arbitro a far effettuare l'annuncio di rito. Ammenda di € 2.000 00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al ...

