Roma, Meloni vs Raggi: “Sindaco zoologo, guidi il Bioparco” (Di martedì 28 settembre 2021) Elezioni di Roma alle porte e Giorgia Meloni parte all’attacco del Sindaco uscente della Capitale, Virginia Raggi. “Pensate – ha detto la leader di Fratelli d’Italia nel corso di un’iniziativa elettorale a Santa Maria delle Mole, a Marino – che le campagne di stampa che ci fanno quotidiani come il ‘New York Times’, che pubblica le foto dei cinghiali a passeggio per la capitale anziché mostrare le foto di Fontana di Trevi, siano disinteressate? Certo i cinghiali ci stanno, a Roma ci stanno i gabbiani assassini, i topi grandi come labrador. La Raggi anziché fare il Sindaco ha fatto lo zoologo, la metteremo a capo del Bioparco”, le parole della presidente FdI dal palco. Sul fronte covid e vaccini e per aver fatto delle domande sul ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Elezioni dialle porte e Giorgiaparte all’attacco deluscente della Capitale, Virginia. “Pensate – ha detto la leader di Fratelli d’Italia nel corso di un’iniziativa elettorale a Santa Maria delle Mole, a Marino – che le campagne di stampa che ci fanno quotidiani come il ‘New York Times’, che pubblica le foto dei cinghiali a passeggio per la capitale anziché mostrare le foto di Fontana di Trevi, siano disinteressate? Certo i cinghiali ci stanno, aci stanno i gabbiani assassini, i topi grandi come labrador. Laanziché fare ilha fatto lo, la metteremo a capo del”, le parole della presidente FdI dal palco. Sul fronte covid e vaccini e per aver fatto delle domande sul ...

