Pressione sulla Borsa di Milano e le altre Borse europee

(TeleBorsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Intanto, in Francia sale la fiducia dei consumatori a settembre, mentre in Germania cresce l'indice GFK di ottobre. Continua il rally dei prezzi di petrolio e gas naturale. L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.733,7 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,91%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,09 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +105 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,87%. Tra i listini europei sotto Pressione Francoforte, che accusa un calo dell'1,28%, sottotono Londra che mostra ...

