Pil corre, deficit cala: 18 miliardi per la manovra. Superbonus prorogato (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA – Conti pubblici molto migliorati grazie al Pil 2021: che corre grazie forse alla spinta rabbiosa accumulata nel lockdown. Tuttavia, per stabilizzare la crescita e renderla strutturale bisogna andare avanti con il sostegno all’economia almeno fino a che il Recovery Plan non avrà iniziato a dare i suoi frutti. Il premier Mario Draghi chiama L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA – Conti pubblici molto migliorati grazie al Pil 2021: chegrazie forse alla spinta rabbiosa accumulata nel lockdown. Tuttavia, per stabilizzare la crescita e renderla strutturale bisogna andare avanti con il sostegno all’economia almeno fino a che il Recovery Plan non avrà iniziato a dare i suoi frutti. Il premier Mario Draghi chiama L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

infoitinterno : Nadef, in corso il Cdm: debito pubblico in calo di due punti, corre il Pil - Italia_Notizie : Nadef, in corso il Cdm: debito pubblico in calo, corre il Pil - fisco24_info : Nadef, in corso il Cdm: debito pubblico in calo, corre il Pil: Tra il 2022 e il 2024 ci sarebbero margini per 1 pun… - sole24ore : Nadef, in corso il Cdm: debito pubblico in calo, corre il Pil - fisco24_info : I numeri della Nadef, nel 2021 crescita al 6%. Oggi il Cdm: Il Pil corre, cala il deficit, 18 miliardi per la manov… -