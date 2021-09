Orrico | “Spalletti mi ha confessato di avere un asso nella manica”

(Di martedì 28 settembre 2021) Corradoparla die del momento del Napoli. L’ex allenatore dell’Inter rivela: “Luciano mi ha sempre detto che sognava di allenare il Napoli”E IL NAPOLI Corrado, ex allenatore, fra le tante, dell’Inter, ed opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato da Napolipiu.com: “Il lavoro degli allenatori è complicato: puoi fare tutto bene, alla perfezione, ma un episodio può farti perdere una partita. Ovvio che, nell’arco di un campionato, i valori vengono fuori, dunque dobbiamo aspettare ancora un po’ prima di dire chi è la squadra favorita. Ho grande fiducia nel lavoro di, il quale mi dice di essere soddisfatto per la rosa che ha a disposizione. A queste condizioni credo che se ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Corrado, allenatore. Queste le sue dichiarazioni. 'Napoli?ha ancora da fare, ha vinto perché ha già un'organizzazione votata al risultato ma per l'estetica c'è da aspettare ancora un po' di ...... sulla vittoria del Napoli contro Juventus Su Osimhen ed Anguissa Allargare la capienza degli stadi al 75% Gianluca Monti, giornalista, sul Napoli Corrado, allenatore, sul Napoli,...L'ex allenatore dell'Inter, oggi opinionista Sky, non le ha mandate a dire all'allenatore della squadra azzurra, che conosce personalmente.Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Corrado Orrico, ex allenatore, ha parlato così della corsa di Jose Mourinho dopo il gol di El Shaarawy contro il Sassuolo: "Fa parte del suo stile, riesce a ca ...