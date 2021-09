Milan-Atletico 1-0 al 45?: vantaggio meritato, ma pesa l’espulsione di Kessié (Di martedì 28 settembre 2021) Terminato il primo tempo di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Il racconto dei primi 45' Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Terminato il primo tempo di-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Il racconto dei primi 45'

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - SkySport : Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #MilanAtleticoMadrid - Robmel1978 : Se l’Atletico fa punti stasera, il #Milan dovrebbe farsi risarcire da #Kessie… - gilnar76 : #Milan Atletico Madrid 1-0 LIVE: intervallo, Diavolo avanti ma in 10 #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -