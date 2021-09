Maxi sbarco a Lampedusa | 686 migranti su un peschereccio | Nell' hotspot da 250 persone ora sono quasi 1 100

Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: soccorsi in oltre 500 #Lampedusa - Agenzia_Ansa : Oltre 500 migranti su un vecchio peschereccio sono approdati a Lampedusa dopo essere stati intercettati a 4 miglia… - MediasetTgcom24 : Lampedusa, maxi sbarco di oltre 500 migranti #Lampedusa - alystrega : RT @davidpollak19: questi mica sono la #Schiliro che impunemente esercita le sue prerogative costituzionali di cittadina nella piena legali… - chrisdabin : Migranti: maxi sbarco a Lampedusa, sono 686 - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi sbarco

Agenzia ANSA

Altri 4 barchini, con un totale di 67 migranti, sono giunti a Lampedusa durante la notte, dopo ildi 686 persone. Le 4 "carrette" - occupate da 30, 8, 12 e 17 persone - sono state intercettate quasi sotto costa dalle motovedette della Guardia costiera e Fiamme gialle. Questi piccoli ...Le operazioni disono andate avanti per diverse ore. In precedenza si erano registrati altri cinque sbarchi sull'isola siciliana, per un totale di 119 persone. Migranti, i rimpatri mancati - - ...Oltre cinquecento migranti, su un vecchio peschereccio in ferro, secondo una stima ancora provvisoria, sono approdati ...Sono in tutto 686 i migranti sbarcati a Lampedusa su un peschereccio di 15 metri approdato ieri sera al molo commerciale . Le operazioni di sbarco, che ...