Love Is In The Air, Puntate dal 4 al 9 Ottobre -2021: Eda Vuole Sposare Deniz! (Di martedì 28 settembre 2021) Love Is In The Air, trama Puntate dal 4 al 9 Ottobre 2021: Eda cerca in tutti i modi di far tornare la memoria a Serkan ma, esasperata, ricorre ad una farsa con Deniz. Ceren intanto cambia molto… A Love Is In The Air, stanno per arrivare delle Puntate drammatiche legate alla perdita di memoria di Serkan. Eda Vuole fare di tutto per ritornare nel cuore dell’uomo, ma ogni tentativo sembra essere inutile. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Love Is In The Air: dove eravamo rimasti Tutto è pronto per le nozze tra Eda e Serkan, ma Bolat è costretto a partire alla volta dell’Italia per una questione lavorativa molto urgente. Eda teme che lui possa arrivare tardi al matrimonio, ma larchitetto sceglie di viaggiare un ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 28 settembre 2021)Is In The Air, tramadal 4 al 9: Eda cerca in tutti i modi di far tornare la memoria a Serkan ma, esasperata, ricorre ad una farsa con Deniz. Ceren intanto cambia molto… AIs In The Air, stanno per arrivare delledrammatiche legate alla perdita di memoria di Serkan. Edafare di tutto per ritornare nel cuore dell’uomo, ma ogni tentativo sembra essere inutile. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Is In The Air: dove eravamo rimasti Tutto è pronto per le nozze tra Eda e Serkan, ma Bolat è costretto a partire alla volta dell’Italia per una questione lavorativa molto urgente. Eda teme che lui possa arrivare tardi al matrimonio, ma larchitetto sceglie di viaggiare un ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco l'anticipazione della puntata di #LoveIsInTheAir che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Medias… - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di #LoveIsInTheAir? Scopritelo su Mediaset Infinity! - KeremItalian : RT @MediasetPlay: Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Mediaset Inf… - sunnyungi_ : RT @BTSItalia_twt: ?I giorni 27-28/11 e 1-2/12 si terrà il concerto offline BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE a LA negli US! Sarà la prima v… -