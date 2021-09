LIVE Giro di Sicilia 2021, prima tappa in DIRETTA: Vincenzo Nibali sfida Froome e Valverde (Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima frazione del Giro di Sicilia 2021. La gara a tappe sicula, dopo un anno di sport, torna in questo autunno ed è pronta a garantire grande spettacolo. Al via, infatti, troviamo tanti grandi nomi come Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, il quale torna in gara qua dopo l’infortunio alla Vuelta, Chris Froome, il campione uscente Brandon McNulty e Romain Bardet. Oggi si parte con l’Avola-Licata, una frazione perfetta per le ruote veloci. I principali favoriti, dunque, sono atleti rapidi come Matteo Moschetti, Juan Sebastian Molano, Jakub Mareczko, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradellafrazione deldi. La gara a tappe sicula, dopo un anno di sport, torna in questo autunno ed è pronta a garantire grande spettacolo. Al via, infatti, troviamo tanti grandi nomi come, Alejandro, il quale torna in gara qua dopo l’infortunio alla Vuelta, Chris, il campione uscente Brandon McNulty e Romain Bardet. Oggi si parte con l’Avola-Licata, una frazione perfetta per le ruote veloci. I principali favoriti, dunque, sono atleti rapidi come Matteo Moschetti, Juan Sebastian Molano, Jakub Mareczko, ...

Advertising

emonamkoo : l'ultima volta in cui ho detto: farò di tutto pur di vederli live sti regaz il mese dopo covid quindi a questo giro… - vincycernic2 : Miriana molto più brava negli scontri durante il live che in puntata, a sto giro Soleil ha avuto la meglio anche se… - O111Disc : RT @arty_von: Grazie amici della 'la bottega del piacere' @PiacereLa - BPMconcerti : Esplosivi i Theø x Plant x Fiks che, dopo 3 sold out, aggiungono una nuova data al Rocket di Milano e nuovi appunta… - MaurizioMaggio8 : RT @arty_von: Grazie amici della 'la bottega del piacere' @PiacereLa -