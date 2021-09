Advertising

silvia_sb_ : Capisco che oggi la notizia sulla Lega sia un’altra, ma l’intervista del min Giorgetti @LaStampa è una bomba: i sin… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Droga e malaffare. Morisi, il guru social della lega, è indagato per “cessione”. Consip: papà Renzi… - Steve_the_one_ : RT @Moonlightshad1: Al di là della polemica su #Morisi ricordiamoci che Conte aveva tolto di mezzo salvini e la lega relegandoli a ruoli se… - villani_e : RT @M49liberorso: +++ Giorgetti sostiene Calenda che si allea con Renzi che rivaluta Silvio che spalleggia Meloni che appoggia la lega che… - TV7Benevento : Lega: Renzi, 'Giorgetti è una persona seria'... -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Renzi

E prosegue: ' Può il Governo Draghi stare ancora con la tv dell'era Conte -- M5s , quindi ... Tg4, Tg5, Tg La7), ha totalmente oscurato che per Tizianosiano caduti ben 3 capi di ...E però Matteoha ricordato a Bonomi che Confindustria non è un partito e non sta in ... al Quirinale e subito al voto': Giorgetti, i dolori dellae i candidati della destra Dovendo ...Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Giorgetti è una persona seria, io non ho le sue idee ma posso dire che è una persona seria. Nell’intervista di ieri le ha date secche a tanti”. Così Matteo Renzi a ‘Oggi è ...L’ex commissario Expo radunò i suoi in via Plinio, Parisi scelse la grande sala stile sovietico del Marriot. Lo scarto di 4.938 voti in più per Sala al primo turno salì a 17.429 al ballottaggio ...