Lavoro | Sbarra “Ieri prove tecniche per un vero patto sociale”

(Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “‘c'è stato un primo passo importante per la ripresa del confronto con il Governo. Un incontro positivo, con una piena disponibilità nello stabilire nella condivisione e nella partecipazione una strategia nazionale di contrasto alle tante vittime nei luoghi di”. Lo ha detto il Segretario Generale della Cisl, Luigiad Uno Mattina. “Nel 2020, anno della pandemia, con attività economiche rallentate ed una caduta delle ore lavorate abbiamo registrato quasi 1500 morti sui luoghi di. Quasi il 30% in più rispetto al 2019, anno senza lockdown. L'Ispettorato nazionale ci indica che su 10 aziende ispezionate 8 sono toccate da violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza. Ecco perchè dobbiamo darci una prospettiva, una strategia eabbiamo condiviso un ...

Il numero uno della Cisl, Luigi, fa sapere invece che l'intesa è stata raggiunta anche sulla costituzione di una banca datai unica e nazionale per facilitare ildegli ispettori ......Chigi draghi C'è intesa su sicurezza e salute sulBombardieri al via una banca dati per gli infortuni sullambini da draghi un impegno per protocollo degli investimenti perci ...ROMA (ITALPRESS) - "'Ieri c'è stato un primo passo importante per la ripresa del confronto con il Governo. Un incontro positivo, con una piena disponibili ...Le misure contro gli incidenti in fabbrica verranno inasprite e l'attività aziendale subito sospesa: è il primo passo per la costruzione del Patto sociale - Soddisfatti sia il premier che i sindacati ...