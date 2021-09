La politica? Oltre a me cercò anche Lilli Gruber Bomba di Giletti sui partiti | ecco svelati i corteggiamenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Non è l'Arena tornerà nella serata del 29 settembre. Un cambio di giorno frutto, come afferma lo stesso Massimo, del suo carattere "masochista". Quella del mercoledì sera sarà una sfida che il conduttore accetta volentieri abbandonando la messa in onda di domenica. "Sarà una nuova sfida e non è mai semplice rimettersi in gioco - premette presentando la nuova edizione al Maxxi, il Museo delle Arti del XXI secolo a Roma -. Al mercoledì, il programma durerà un'ora in meno rispetto alla precedente collocazione domenicale e con lo stesso staff potremo lavorare più approfonditamente per le nostre inchieste specifiche, sul campo". D'altronde per il giornalista non è la prima competizione che accetta volentieri."la scelta fatta allora di andare in onda la domenica era sembrata folle... - ricorda - Poi, abbiamo fatto il 7 per cento di ...