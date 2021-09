Juventus | Allegri | “Idee confuse sull’attacco Voglio Champions e scudetto”

Advertising

juventusfc : ???? Allegri: «Se un giocatore è alla Juventus è difficile discuterlo tecnicamente. La differenza poi la fa la testa,… - juventusfc : Voglia di vivere una grande notte. Una partita da giocare con pazienza e qualità. #JuveChelsea, le parole di Alleg… - juventusfc : E' terminata la conferenza stampa dei bianconeri. Potete rivederla integralmente su @JuventusTV ??… - GobboDorico : RT @juventusfc: Voglia di vivere una grande notte. Una partita da giocare con pazienza e qualità. #JuveChelsea, le parole di Allegri e @ch… - davideinno85 : RT @juventusfc: Voglia di vivere una grande notte. Una partita da giocare con pazienza e qualità. #JuveChelsea, le parole di Allegri e @ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Lo ha dichiarato il tecnico dellaMassimilianoalla vigilia della sfida di Champions con il Chelsea. "Sarà una bella partita tra due grandi squadre. Il Chelsea è campione d'Europa, ...Lo ha dichiarato il tecnico dellaMassimilianoalla vigilia della sfida di Champions con il Chelsea. "Sara' una bella partita tra due grandi squadre. Il Chelsea e' campione d'Europa, ...Fabio Capello ha commentato la situazione in casa Juve e non solo negli studi di Sky Sport: "Scudetto? A inizio anno avevo detto Inter con la Juve, che vediamo come ...Per la Samp il campionato in massima serie non è poi cominciato male. Certo, c’è stata la sconfitta contro il Milan, ma anche il pareggio con l’Inter. Peccato, invece per la partita con il Sassuolo, c ...