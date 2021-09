Inzaghi a Inter Tv | «Shakhtar? Entrambe le squadre vorranno fare la partita»

(Di martedì 28 settembre 2021) Le parole dell’allenatore dell’ai canali ufficiali del club in vista delladi stasera contro lo Shakthar in Champions League Le parole di Simoneai canali ufficiali dell’in vista delladi stasera contro lo Shakthar Donetsk in Champions League. «Quella contro loè unaimportante contro una squadra che ha ottime individualità e che gioca un ottimo calcio. Penso chelela, noi dovremo essere bravi a limitarli e a cercare dila nostra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : Vigilia di #ShakhtarInter: le parole di mister Inzaghi e @Stefandevrij in conferenza stampa - Inter : ?? | FORMAZIONE #FiorentinaInter: ecco gli 1??1?? titolari scelti da Simone Inzaghi ?? #FORZAINTER ???? Powered by… - Inter : ??? | MISTER 'Vittoria importante, non era facile' ??? L'analisi di Inzaghi nel post partita di #FiorentinaInter ?? - infoitsport : Inter, due novità di formazione: Inzaghi cambia le fasce. Calhanoglu… - infoitsport : Shakhtar Donetsk-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (UCL) -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Inter

Dopo essersi resa protagonista di un ottimo inizio di stagione in Serie A, l'vuole ora confermarsi anche in Europa. Alle 18:45 la squadra di(che ha recuperato Vidal e Correa) affronterà lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi . Lo sfortunato ko interno contro il ...Diretta/Primavera Real Madrid (risultato finale 1 - 1): Nunziatini all'ultimo! In vantaggio ... l'allenatore era Filippo, la sconfitta interna contro il Barcellona era stata tremenda (2 -...Già 1 rete e ben 5 assist infatti per il centrocampista, che ora vorrebbe adeguare il suo contratto in vista del rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport la richiesta di Barella sarebbe di 5 milioni a ...Diretta Shakhtar Inter streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il gruppo D di Champions League.