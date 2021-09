Inter, situazione Suning complicata: i dettagli (Di martedì 28 settembre 2021) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è Intervenuto il noto economista Alessandro Giudice, il quale ha parlato della situazione Inter-Suning. Proprio quest’ultimo ha voluto chiarire la situazione economica della società: “Sull’Inter stiamo assistendo ad uno sgretolamento dell’impero economico Suning. Non credo che i nerazzurri possano essere nel mirino dei creditori, perché le azioni sono state cedute in pegno al fondo Oaktree” TI PUÒ InterESSARE ANCHE: Ufficiale, l’Intercontinentale tra Italia e Argentina si giocherà: la data L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo èvenuto il noto economista Alessandro Giudice, il quale ha parlato della. Proprio quest’ultimo ha voluto chiarire laeconomica della società: “Sull’stiamo assistendo ad uno sgretolamento dell’impero economico. Non credo che i nerazzurri possano essere nel mirino dei creditori, perché le azioni sono state cedute in pegno al fondo Oaktree” TI PUÒESSARE ANCHE: Ufficiale, l’continentale tra Italia e Argentina si giocherà: la data L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

1TommyMotta : @mentore25 @InterCM16 È favorevole nella situazione in cui Inter vinca contro lo Sheriff andata e ritorno e Shakhta… - GIUSPEDU : RT @Luca_Cilli: Ha fatto troppo poco l'#Inter per provare a vincere vs #Shakhtar. Buon primo tempo ma ripresa da rivedere. Bene #Correa qua… - Luca_Cilli : Ha fatto troppo poco l'#Inter per provare a vincere vs #Shakhtar. Buon primo tempo ma ripresa da rivedere. Bene… - ManuelaLocatel4 : @pisto_gol Qual è l'account in cui sicuramente non trovi notizie sulla situazione debitoria e finanziaria dell'Inte… - 19max85 : @capuanogio Che società virtuosa.... Solo in Italia Inter, Milan e Juventus con questa situazione economica paragon… -