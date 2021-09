Inter | De Vrij | «Dobbiamo trovare ancora più equilibrio»

Leggi su footdata

(Di martedì 28 settembre 2021) “La differenza principale nella fase difensiva rispetto alle ultime due stagioni? Penso che tanti concetti siano rimasti uguali, anche il modulo, che conoscevamo già molto bene, è una cosa che non vale solo per la difesa ma per tutta la squadra. Siamo una squadra offensiva, pressiamo alto e creiamo tanto. Forse possiamopiù, in questo possiamomigliorare”. Così Stefan de, difensore dell’, alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Shakhtar Donetsk. L’olandese ha ritrovato in panchina Simone Inzaghi. “Mi sono trovato molto bene ai tempi della Lazio con il mister e sono contento che sia venuto qui”, ha spiegato in conferenza stampa. “Mi sto trovando moto bene anche ora con lui e con il suo staff, cercheremo di migliorare e ...