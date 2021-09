Incidente sul lavoro al campus dell’Humanitas di Rozzano | 2 morti per una fuga d’azoto

(Di martedì 28 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano sono intervenuti all’interno delRicerca dell’Ospedale Humanitas diper unadi azoto liquido all’interno di un serbatoio dove stavano lavorando due operai della Ditta Sol, entrambi deceduti. Sono intervenuti in particolare gli uomini del Distaccamento di via Darwin tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Nella tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano sono intervenuti all'interno del Campus Ricerca dell'Ospedale Humanitas di Pieve Emanuele per una fuga di azoto liquido all'interno di un serbatoio dove stavano lavorando due operai della Ditta Sol, entrambi deceduti. (ANSA) - MILANO, 28 SET - Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese.