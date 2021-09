Il mare al centro del confronto globale. Guerini apre #SeaFuture2021 (Di martedì 28 settembre 2021) Il nuovo confronto geopolitico (militare e industriale) scorre sul mare, e per chi si trova al centro del Mediterraneo ciò impone una riflessione determinata sul potenziamento degli strumenti di difesa navale. È la lettura strategica offerta dal ministro Lorenzo Guerini per la settima edizione di SeaFuture, la rassegna dedicata all’economia del mare e alla sua industria militare, al via oggi presso l’arsenale militare di La Spezia. Riunirà fino a venerdì addetti ai lavori, forze armate, delegazioni straniere, rappresentanti istituzionali e duemila aziende in uno spazio espositivo di novemila metri quadrati. Oggi la cerimonia di apertura, con il lancio dei paracadutisti del Comsubin alla presenza del ministro. “Le difficoltà che ha comportato l’organizzazione di questa edizione, dopo un anno e mezzo di ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) Il nuovogeopolitico (militare e industriale) scorre sul, e per chi si trova aldel Mediterraneo ciò impone una riflessione determinata sul potenziamento degli strumenti di difesa navale. È la lettura strategica offerta dal ministro Lorenzoper la settima edizione di SeaFuture, la rassegna dedicata all’economia dele alla sua industria militare, al via oggi presso l’arsenale militare di La Spezia. Riunirà fino a venerdì addetti ai lavori, forze armate, delegazioni straniere, rappresentanti istituzionali e duemila aziende in uno spazio espositivo di novemila metri quadrati. Oggi la cerimonia di apertura, con il lancio dei paracadutisti del Comsubin alla presenza del ministro. “Le difficoltà che ha comportato l’organizzazione di questa edizione, dopo un anno e mezzo di ...

