Hamilton, la Ferrari è un rammarico: “Mai stato possibile guidarla, perché?” (Di martedì 28 settembre 2021) Un grande campione non dovrebbe aver rimpianti. Eppure, anche uno dei migliori piloti della storia della Formula Uno possiede qualche rammarico nonostante la sua carriera scintillante. Lewis Hamilton non ha mai guidato la Ferrari e per l’anglosassone è motivo di amarezza. Il tutto traspare in una recente intervista del campione del mondo. Hamilton, la Ferrari e quel rimpianto: “Non saprò mai il perché…” Ecco le parole dell’attuale leader del Mondiale 2021 rilasciate a Sky Sport: “Per tanti anni, quando sono venuto a Monza, camminando accanto ai tifosi… potevo sentire che dicevano ‘Vieni in Ferrari!’. Questo mi scaldava il cuore, ma è abbastanza incredibile che non abbia mai guidato per Ferrari in tanti anni. perché è un sogno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Un grande campione non dovrebbe aver rimpianti. Eppure, anche uno dei migliori piloti della storia della Formula Uno possiede qualchenonostante la sua carriera scintillante. Lewisnon ha mai guidato lae per l’anglosassone è motivo di amarezza. Il tutto traspare in una recente intervista del campione del mondo., lae quel rimpianto: “Non saprò mai il…” Ecco le parole dell’attuale leader del Mondiale 2021 rilasciate a Sky Sport: “Per tanti anni, quando sono venuto a Monza, camminando accanto ai tifosi… potevo sentire che dicevano ‘Vieni in!’. Questo mi scaldava il cuore, ma è abbastanza incredibile che non abbia mai guidato perin tanti anni.è un sogno ...

