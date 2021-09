GF Vip: una rivelazione di Soleil Sorge lascia di stucco i concorrenti! Ecco cos’è successo (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la puntata di lunedì’ 27 Settembre, Soleil Sorge continua a far parlare di sè! L’influencer svela ad alcuni concorrenti le sue intenzioni con l’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip, è ancora Soleil Sorge a sollevare polemiche e dibattiti social. Dopo l’incontro con l’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi, infatti, l’influencer rivela un lato di sè che in pochi conoscevano, dimostrando di essere dispettosa e particolarmente incline alla polemica. A distanza di 24 ore dalla fine della “divertente puntata”, così come la descrive la stessa Soleil, un video registrato durante il day time non passa inosservato. La “diabolica” concorrente, infatti, decide di mettere in atto un piano malefico contro Gianmaria Antinolfi e svela candidamente le sue intenzioni ad ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la puntata di lunedì’ 27 Settembre,continua a far parlare di sè! L’influencer svela ad alcuni concorrenti le sue intenzioni con l’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip, è ancoraa sollevare polemiche e dibattiti social. Dopo l’incontro con l’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi, infatti, l’influencer rivela un lato di sè che in pochi conoscevano, dimostrando di essere dispettosa e particolarmente incline alla polemica. A distanza di 24 ore dalla fine della “divertente puntata”, così come la descrive la stessa, un video registrato durante il day time non passa inosservato. La “diabolica” concorrente, infatti, decide di mettere in atto un piano malefico contro Gianmaria Antinolfi e svela candidamente le sue intenzioni ad ...

