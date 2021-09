Francesco: 'L'aborto è un omicidio, come pagare un sicario' (Di martedì 28 settembre 2021) L'aborto è un omicidio. Non ha usato mezze parole, il Papa, per ribadire tutta la sua contrarietà per una pratica 'diventata normale, un'abitudine, una cosa bruttissima, un omicidio'. come pagare in ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) L'è un. Non ha usato mezze parole, il Papa, per ribadire tutta la sua contrarietà per una pratica 'diventata normale, un'abitudine, una cosa bruttissima, un'.in ...

Advertising

RaffaeleCarcano : Papa Francesco torna a definire “assassini” milioni di donne e medici. E stavolta dice anche il falso: grazie alla… - andaletomabefis : RT @tg2rai: Il @Pontifex_it torna a condannare l'#aborto: 'Non si risolve un problema facendo fuori una vita umana'. #Francesco e i vescovi… - tg2rai : Il @Pontifex_it torna a condannare l'#aborto: 'Non si risolve un problema facendo fuori una vita umana'. #Francesco… - Giusepp26551025 : RT @oppurearolf: l’aborto secondo papa francesco: - lucio22673283 : È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un proble… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco aborto Francesco: 'L'aborto è un omicidio, come pagare un sicario' L'aborto è un omicidio. Non ha usato mezze parole, il Papa, per ribadire tutta la sua contrarietà per ... Papa Francesco ha messo in guardia da quella che ha definito 'cultura dello scarto', parlando dei ...

Di cosa ha davvero bisogno Roma ... per usare l'ispirata terminologia di Papa Francesco. Le periferie esistenziali non riguardano solo ... a cui la società propone cinicamente solo l'aborto come unica soluzione. Dov'è lo sguardo di ...

Il Papa: aborto e eutanasia, una bruttissima abitudine a uccidere Vatican News Francesco: «L'aborto è un omicidio, come pagare un sicario» L'aborto è un omicidio. Non ha usato mezze parole, il Papa, per ribadire tutta la sua contrarietà per una pratica «diventata normale, un'abitudine, una cosa ...

San Marino. Referendum aborto, mons. Turazzi chiede leggi di vero aiuto alla donna Mons. Turazzi: “Auspico una legislazione di vero aiuto alla donna e tutela del nascituro” “(…) Ora la parola passa al legislatore. Auspico l’offerta di un quadro legisla ...

L'è un omicidio. Non ha usato mezze parole, il Papa, per ribadire tutta la sua contrarietà per ... Papaha messo in guardia da quella che ha definito 'cultura dello scarto', parlando dei ...... per usare l'ispirata terminologia di Papa. Le periferie esistenziali non riguardano solo ... a cui la società propone cinicamente solo l'come unica soluzione. Dov'è lo sguardo di ...L'aborto è un omicidio. Non ha usato mezze parole, il Papa, per ribadire tutta la sua contrarietà per una pratica «diventata normale, un'abitudine, una cosa ...Mons. Turazzi: “Auspico una legislazione di vero aiuto alla donna e tutela del nascituro” “(…) Ora la parola passa al legislatore. Auspico l’offerta di un quadro legisla ...