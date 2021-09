"Forse, la cosiddetta Bestia...". Luca Morisi, bordata e sospetto: il durissimo attacco a "Striscia" | Video (Di martedì 28 settembre 2021) Torna Striscia la Notizia, ieri sera, lunedì 27 settembre, prima puntata della stagione, rigorosamente su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci si presenta con una inedita coppia dietro al bancone, quella composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, al loro debutto. E ovviamente, Striscia non può non fare un pizzico di ironia sul caso del giorno, quello che ha coinvolto Luca Morisi, l'ex capo della "Bestia" indagato per cessione di droga. Un caso doloroso, che ha scatenato però i social, dove per tutto il giorno ha dominato l'hashtag #Morisi. Ed è proprio quell'hashtag al centro di una nuova rubrica del tg satirico Mediaset dal titolo "Hashtag la vista". Nel breve servizio, vengono proposti alcuni tweet relativi all'hashtag del giorno, appunto. Dunque a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Tornala Notizia, ieri sera, lunedì 27 settembre, prima puntata della stagione, rigorosamente su Canale 5. Il tg satirico di Antonio Ricci si presenta con una inedita coppia dietro al bancone, quella composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, al loro debutto. E ovviamente,non può non fare un pizzico di ironia sul caso del giorno, quello che ha coinvolto, l'ex capo della "" indagato per cessione di droga. Un caso doloroso, che ha scatenato però i social, dove per tutto il giorno ha dominato l'hashtag #. Ed è proprio quell'hashtag al centro di una nuova rubrica del tg satirico Mediaset dal titolo "Hashtag la vista". Nel breve servizio, vengono proposti alcuni tweet relativi all'hashtag del giorno, appunto. Dunque a ...

