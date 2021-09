Fisco | Salvini | ' prolungare ecobonus fino al 2026 e no aumenti Imu'

(Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteoè contro la riforma del catasto perché questo "non è il momento di aumentare l'Imu. La lega non voterà mai un provvedimento che preveda l'aumento dell'Imu". In diretta su Telelombardia,spiega qual è invece la richiesta della Lega: "Noi chiediamo al governo draghi di allungareall'al 110% per dare sicurezza a famiglie e imprese. Questa è la richiesta ufficiale della Lega. L'economia deve girare", aggiunge.

Sul tavolo di Palazzo Chigi, la ricetta di Forza Italia sul, che per trovare le risorse per ... A Un Giorno da Pecora(Rai Radio1) gli chiedono se si sente più vicino a Draghi oe lui non ...E l'Italia investe più soldi Ue, Draghi blinda Lamorgese sui migranti e congela l'incontro a tre conMilano, 28 set. (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini è contro la riforma del catasto perché questo “non è il momento di aumentare l’Imu. La lega non voterà mai un provvedimento che preved ...Ore 16, faccia a faccia tra Mario Draghi e Antonio Tajani. Sul tavolo di Palazzo Chigi, la ricetta di Forza Italia sul fisco, che per trovare le risorse per il taglio delle tasse prevede anche la revi ...