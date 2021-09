Fedez indagato per diffamazione, la querela di Pietro Maso per il brano «No Game Freestyle» – Il video (Di martedì 28 settembre 2021) Fedez è stato querelato da Pietro Maso, citato in un brano del rapper uscito lo scorso giugno. Maso ha scontato la pena di oltre 30 anni di carcere per l’omicidio nel 1991 dei suoi genitori. Oggi emerge che nei mesi scorsi il suo avvocato ha denunciato Fedez, che ora è indagato dalla procura di Roma per diffamazione aggravata nei confronti di Maso per via di un passaggio nella sua canzone «No Game Freestyle», nella quale il rapper cita proprio la vicenda processuale di Maso, tornato libero nel 2015. Il passaggio del brano di Fedez «No Game-Freestyle» che gli è costato la denuncia recita: «Flow ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021)è statoto da, citato in undel rapper uscito lo scorso giugno.ha scontato la pena di oltre 30 anni di carcere per l’omicidio nel 1991 dei suoi genitori. Oggi emerge che nei mesi scorsi il suo avvocato ha denunciato, che ora èdalla procura di Roma peraggravata nei confronti diper via di un passaggio nella sua canzone «No», nella quale il rapper cita proprio la vicenda processuale di, tornato libero nel 2015. Il passaggio deldi«No» che gli è costato la denuncia recita: «Flow ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il rapper Fedez è indagato a Roma per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che h… - occhio_notizie : #Fedezi indagato per aver citato #PietroMaso in una sua canzone - SalvazSara : RT @rtl1025: ?? Il rapper #Fedez è indagato a Roma per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di #PietroMaso, l'uomo che ha sconta… - zazoomblog : Fedez nei guai: indagato per diffamazione - #Fedez #guai: #indagato #diffamazione - rockolpoprock : Roma, Fedez indagato per diffamazione ai danni di Pietro Maso -