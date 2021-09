Fassino a processo per turbativa d' asta

Advertising

paspro2 : Salone del libro di Torino, Fassino torna a processo: la corte d’Appello accoglie il ricorso della procura e annull… - achene_paolo : RT @fratotolo2: #SalonedelLibro: l’ex sindaco #Fassino e le altre persone coinvolte, tra cui l'ex assessore regionale Antonella Parigi, and… - CiccioAmar82 : RT @fratotolo2: #SalonedelLibro: l’ex sindaco #Fassino e le altre persone coinvolte, tra cui l'ex assessore regionale Antonella Parigi, and… - Mirandola59 : RT @petergomezblog: Salone del libro di Torino, Fassino torna a processo: la corte d’Appello accoglie il ricorso della procura e annulla il… - Simo07827689 : RT @petergomezblog: Salone del libro di Torino, Fassino torna a processo: la corte d’Appello accoglie il ricorso della procura e annulla il… -

Ultime Notizie dalla rete : Fassino processo

Dopo il proscioglimento in primo grado, Pierotorna aper la vicenda del Salone del libro di Torino . La Corte d'Appello del capoluogo piemontese ha ribaltato la decisione del gup che, nell'ottobre del 2020, aveva prosciolto l'ex ...GIUSEPPE LEGATO per www.lastampa.it pieroPer il giudice Ersilia Palmierinon aveva (con dolo) partecipato all'escamotage di affidare direttamente e senza gara ('con la scusa dell'urgenza') l'organizzazione dell'edizione ...L'ex sindaco di Torino, Piero Fassino, è stato rinviato a giudizio con il capo d'accusa per turbativa d'asta. I fatti risalgono all'organizzazione del Salone del Libro 2015 ...Dopo il proscioglimento in primo grado, Piero Fassino torna a processo per la vicenda del Salone del libro di Torino. La Corte d’Appello del capoluogo piemontese ha ribaltato la decisione del gup che, ...