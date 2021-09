Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 26/09/21 (Di martedì 28 settembre 2021) Mario Kart 8 Deluxe sfreccia e Death Stranding tossisce per la polvere: ecco i Dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi in fisico Ormai sapete benissimo che i Dati di vendita possono anche non arrivare di lunedì, ma per fortuna i risultati dei videogiochi sono infine arrivati in quel di GamesIndustry.biz. L’ente britannico GfK ci fornisce dunque nuovamente la sua cartina tornasole, ma come sempre dobbiamo prima specificare che i numeri che vedremo oggi non hanno semplicemente a che vedere con il solo Regno Unito. C’è infatti un’altra considerazione da tenere a mente: i Dati di oggi riguardano solo e soltanto il formato fisico. Detto questo, tuffiamoci nei risultati riscossi dal mondo videoludico per la settimana appena ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 settembre 2021) Mario Kart 8 Deluxe sfreccia e Death Stranding tossisce per la polvere: ecco ididal Regno Unito per iin fisico Ormai sapete benissimo che idipossono anche non arrivare di lunedì, ma per fortuna ideisono infine arrivati in quel di GamesIndustry.biz. L’ente britannico GfK ci fornisce dunque nuovamente la sua cartina tornasole, ma come sempre dobbiamo prima specificare che i numeri che vedremo oggi non hanno semplicemente a che vedere con il solo Regno Unito. C’è infatti un’altra considerazione da tenere a mente: idi oggi riguardano solo e soltanto il formato fisico. Detto questo, tuffiamoci neiriscossi dal mondo videoludico per la settimana appena ...

Advertising

informapirata : In vendita su un forum per cybercriminali un db con 3,8 mld di dati utente. Proverrebbero da vecchie violazioni da… - iviaggidispeedy : In vendita online 3,8 mld dati legati a furti Clubhouse e Facebook - 1italiano1 : In vendita online 3,8 mld dati legati a furti Clubhouse e Facebook. La richiesta è di 100mila dollari, pericolo cam… - ansa_tecnologia : In vendita online 3,8 mld dati legati a furti Clubhouse e Facebook. La richiesta è di 100mila dollari, pericolo cam… - MathG33k_ : RT @sonoclaudio: Buona domenica a tutti. ?? ??.?? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ???? ???????????????? #Dati ( nomi, indirizzi, numeri di telefono, codici… -