Covid: settimana con dati buoni su contagi e ricoveri; a Bergamo un decesso dopo 26 giorni (Di martedì 28 settembre 2021) La settimana epidemiologica 21-27 settembre registra un nuovo calo della curva epidemica. dopo la rassegna dei principali numeri e indicatori parleremo dei vaccini, della possibile terza dose e degli effetti pesantissimi che una scarsa protezione vaccinale sta avendo negli Stati Uniti. La situazione dell’epidemia in Italia resta quindi sotto controllo: negli ultimi sette giorni i contagi certificati da tampone sono stati 23.601, in calo del 20% rispetto allo stesso periodo della settimana precedente (quando furono 29.523); media giornaliera 3.371 (da 4.217). Gli attualmente positivi sono 101.080, erano poco più di 140.000 solo un mese fa. Sono in diminuzione i ricoveri ordinari (3.487, erano 3.982 lunedì scorso) e quelli in terapia intensiva (sono 488, erano 523 sette ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) Laepidemiologica 21-27 settembre registra un nuovo calo della curva epidemica.la rassegna dei principali numeri e indicatori parleremo dei vaccini, della possibile terza dose e degli effetti pesantissimi che una scarsa protezione vaccinale sta avendo negli Stati Uniti. La situazione dell’epidemia in Italia resta quindi sotto controllo: negli ultimi settecertificati da tampone sono stati 23.601, in calo del 20% rispetto allo stesso periodo dellaprecedente (quando furono 29.523); media giornaliera 3.371 (da 4.217). Gli attualmente positivi sono 101.080, erano poco più di 140.000 solo un mese fa. Sono in diminuzione iordinari (3.487, erano 3.982 lunedì scorso) e quelli in terapia intensiva (sono 488, erano 523 sette ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in 2 settimane -41%. In una settimana solo 486mila. Scorte per 10 milioni di dos… - ManuQ24916888 : RT @Smartitina: Padre mi racconta di un collega 40enne ricoverato un mese per Covid. Chiedo se fosse stato curato. Risposta: nulla, tachipi… - CarpaneseSilva1 : RT @Smartitina: Padre mi racconta di un collega 40enne ricoverato un mese per Covid. Chiedo se fosse stato curato. Risposta: nulla, tachipi… - DarkAngel_DA00 : RT @Smartitina: Padre mi racconta di un collega 40enne ricoverato un mese per Covid. Chiedo se fosse stato curato. Risposta: nulla, tachipi… - silvia01368275 : I miei dovevano venire questo sabato per stare qualche settimana con noi. Per via di casini col covid non potranno… -