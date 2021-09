Classifica Giro di Sicilia 2021, prima tappa: Molano primo leader, Albanese beffato sul traguardo (Di martedì 28 settembre 2021) Oggi è incominciato il Giro di Sicilia 2021, corsa ciclistica di quattro tappe organizzata da RCS Sport e con un parterre di lusso. Ad aprire la danza è stata la Avola-Licata, 179 km caratterizzati dalla salita di Ragusa nella fase centrale (8,2 km al 4,3% di pendenza media) e poi da un finale movimentato lungo la costa. A caratterizzata la giornata è stata una fuga di tre uomini, l’ultimo a mollare è stato Matteo Zurlo, ripreso quando mancavano 14 chilometri al traguardo A indossare la prima maglia giallo-rossa di leader della Classifica è stato Juan Sebastian Molano. Il colombiano è riuscito a imporsi con una volata lunghissima, riuscendo a superare proprio sul traguardo lo scatenato Vincenzo Albanese che aveva ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Oggi è incominciato ildi, corsa ciclistica di quattro tappe organizzata da RCS Sport e con un parterre di lusso. Ad aprire la danza è stata la Avola-Licata, 179 km caratterizzati dalla salita di Ragusa nella fase centrale (8,2 km al 4,3% di pendenza media) e poi da un finale movimentato lungo la costa. A caratterizzata la giornata è stata una fuga di tre uomini, l’ultimo a mollare è stato Matteo Zurlo, ripreso quando mancavano 14 chilometri alA indossare lamaglia giallo-rossa didellaè stato Juan Sebastian. Il colombiano è riuscito a imporsi con una volata lunghissima, riuscendo a superare proprio sullo scatenato Vincenzoche aveva ...

