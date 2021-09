Cistite interstiziale | ecco la malattia ha colpito Francesca Neri

(Di martedì 28 settembre 2021) Più comune nelle donne che negli uomini, questa patologia può rivelarsi estremamente dolorosa. A parlarne recentemente è stata Francesca, la quale ha spiegato come laabbia condizionato fortemente la sua vita privata e lavorativa

La malattia di cui soffre l'attrice è lae pare che a causa di questa malattia piuttosto invalidante, la donna abbia pensato anche di togliersi la vita. Leggi Anche Claudio ...Volevo essere lasciata sola - ha raccontato Neri parlando dellache per tre anni si è manifestata clinicamente acuta - Dovevo proteggere Claudio e Rocco , mio figlio, altrimenti ...Più comune nelle donne che negli uomini, questa patologia può rivelarsi estremamente dolorosa. A parlarne recentemente è stata Francesca Neri, la quale ha spiegato come la malattia abbia condizionato ...Cistite interstiziale, ecco cos'è la condanna fisica, psicologica, professionale che ha dovuto subire l'attrice Francesca Neri per tre anni.