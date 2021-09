Cannavaro | ”Scudetto al Napoli? Ecco da cosa dipende!”

Leggi su retecalcio

(Di martedì 28 settembre 2021) Fabio: “al? Avanti così, ma dipende dai momenti difficili che sono la Coppa d’Africa, magari qualche infortunio, qualche squalifica. Allenare gli azzurri? Magari un giorno, Osimhen e Anguissa fortissimi, Insigne è il capitano, Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro” Fabio, ex giocatore deled ex campione del mondo, ha rilasciato un’intervista aMagazine.Com. Queste le sue parole:SUL DOVER RIENTRARE IN CINA “Dover rientrare in Cina, affrontare un’altra quarantena, avere il campionato a dicembre significava non stare qui a Natale, a Capodanno. -afferma Fabio– Io nell’ultimo anno e mezzo ho visto i miei figli dopo 11 mesi, poi sono ritornato in Cina, dopo 8 mesi ancora ed è un ...