Cannavaro: «Napoli? Sarebbe un sogno allenare la mia squadra del cuore» (Di martedì 28 settembre 2021) Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: le sue dichiarazioni Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: le sue parole riportate da Tuttonapooli.net. allenare IL Napoli – «Sarebbe un sogno allenare la mia squadra del cuore, ma ora c’è un bravissimo allenatore, quindi resta un sogno per il futuro». JORGINHO – «Jorginho Pallone d’Oro? La concorrenza è folta, ma non Sarebbe male riportare questo trofeo in Italia. Mi farebbe piacere». CINA – «Ho detto addio alla Cina, il campionato è cambiato e proseguirà a dicembre. Ho lasciato nonostante avessi ancora 15 mesi di contratto. Non vedevo i miei figli da diverso tempo, l’anno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Fabioha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: le sue dichiarazioni Fabioha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: le sue parole riportate da Tuttonapooli.net.IL– «unla miadel, ma ora c’è un bravissimo allenatore, quindi resta unper il futuro». JORGINHO – «Jorginho Pallone d’Oro? La concorrenza è folta, ma nonmale riportare questo trofeo in Italia. Mi farebbe piacere». CINA – «Ho detto addio alla Cina, il campionato è cambiato e proseguirà a dicembre. Ho lasciato nonostante avessi ancora 15 mesi di contratto. Non vedevo i miei figli da diverso tempo, l’anno ...

