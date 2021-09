Bologna, dopo Sabatini anche Mihajlovic rischia: Saputo sonda due allenatori (Di martedì 28 settembre 2021) Situazione esplosiva in casa Bologna, ieri è stato il giorno dell'addio di Walter Sabatini, ma anche la posizione di Mihajlivic non sarebbe ... Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) Situazione esplosiva in casa, ieri è stato il giorno dell'addio di Walter, mala posizione di Mihajlivic non sarebbe ...

Advertising

matteosalvinimi : Qui Finale Emilia (Modena) con Sandro Palazzi, sindaco uscente e candidato per la riconferma, vi aspetto dopo a Cen… - sbonaccini : Salvini dopo aver detto che avrebbe stravinto contro di me, di noi alle scorse elezioni regionali ha detto che vinc… - Eurosport_IT : La Supercoppa è della Virtus Bologna! ?????? Dopo 25 anni e 8 finali perse, la Segafredo rompe l'incantesimo e bissa… - CapVinicio : @HuffPostItalia Medico, over 50. Dopo seconda dosa rischia di perdere la vista. Ora in cura a Bologna. Fate voi. - Trentin0 : LA STORIA - Ruggero Fasanelli, a 6 anni vinse il Trofeo Topolino di pittura, oggi è web designer: “Fu una grande em… -