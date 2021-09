Bloccato il video su Instagram di due ex di Amici per “atti sessuali” (Di martedì 28 settembre 2021) Instagram ha rimosso il video del passo a due di Tommaso Stanzani e Martina Miliddi per “atti sessuali” “Il tuo post non rispetta le nostre linee guida della community” in quanto ci sarebbero degli “atti sessuali”. Si legge così su Instagram che ha rimosso il video postato da Tommaso Stanzani, che però è rimasto sulla pagina Instagram di Martina Miliddi. Ciò significa che è stato rimosso in seguito alle segnalazioni. Il video mostra un passo a due tra Stanzani e Martina Miliddi sulle note di Woman di Doja Cat. Eccolo di seguito: Se di Martina si sono perse le tracce in tv, di lei si diceva che avrebbe partecipato all’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip, ma così non è stato e la ragazza è tornata alla vita ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021)ha rimosso ildel passo a due di Tommaso Stanzani e Martina Miliddi per “” “Il tuo post non rispetta le nostre linee guida della community” in quanto ci sarebbero degli “”. Si legge così suche ha rimosso ilpostato da Tommaso Stanzani, che però è rimasto sulla paginadi Martina Miliddi. Ciò significa che è stato rimosso in seguito alle segnalazioni. Ilmostra un passo a due tra Stanzani e Martina Miliddi sulle note di Woman di Doja Cat. Eccolo di seguito: Se di Martina si sono perse le tracce in tv, di lei si diceva che avrebbe partecipato all’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip, ma così non è stato e la ragazza è tornata alla vita ...

Tg3web : Tutto il settore del trasporto aereo è in sciopero nazionale. Migliaia i posti di lavoro a rischio, e non solo per… - Nicola98790176 : RT @Canone_Inverso_: #Australia Raccapricciante. Uomo inerme, bloccato e circondato. Da solo. A voi le considerazioni. L'Australia non è c… - twittanto2 : @REstaCorporate @ValeBila @valeriafedeli @esposito18669 @giorgio_gori @AlvisiConci @gualtierieurope @CarloCalenda P… - AngelStoneCB : @TELADOIOLANIUS @BobbiaOdille @MMaXXprIIme @Gigi412Po Ha me mi ha bloccato quando gli ho detto che non credevo si f… - fviryjimin : Stream perché sul mio mi hai bloccato -