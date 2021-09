Amici 21 | lo slittamento dal sabato alla domenica pomeriggio è definitivo | il comunicato

(Di martedì 28 settembre 2021) E’ arrivata poco fa l’ufficialità che21 andrà in onda sempre la. Già qualche giorno fa si era vociferato che i vertici Mediaset avessero optato per mantenere il talent la, oggi invece lo. Ecco le parole delufficiale: A seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale delle di Canale 5, “” e “Verissimo” continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo. Mediaset è molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come lache vede anche il successo serale di “Scherzi a Parte”. E ancora: Quanto a “Scene da un matrimonio”, ...

...presso il Lanificio Botto/Anfiteatro P408 in collaborazione con il Comune di Miagliano e...per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori lo spettacolo subirà uno. ...... è sembrato evidente che la combo/Verissimo funzioni, in più le prime puntate di Scene di un matrimonio non hanno convito i dirigenti Mediaset, da qui è nato lodell'esordio della ...E' arrivata poco fa l'ufficialità che Amici 21 andrà in onda sempre la domenica pomeriggio. Già qualche giorno fa si era vociferato ...Mediaset ha preso la sua decisione: Amici 21 resta collocato alla domenica, mentre Anna Tatangelo va in onda il sabato pomeriggio.