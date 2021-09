Wikileaks | “la Cia pianificò rapimento e assassinio Assange”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 settembre 2021) La Cia e l’amministrazione Trump presero in considerazione nel 2017 piani per ile persino l’di Julian, nel timore che il fondatore distesse preparando una fuga dall’ambasciata dell’Ecuador a Londra dove era rifugiato. E’ quanto rivela un’inchiesta di Yahoo News sulla base di conversazioni avute con decine di ex funzionari dell’intelligence e sicurezza Usa che hanno spiegato che furono prese in considerazione, anche “ai massimi livelli”, diverse “opzioni” e “idea” su come si potesse portare avanti un’operazione del genere se fosse effettivamente richiesta. Alloraera rifugiato nella sede diplomatica già da cinque anni, durante i quali era costantemente monitorato dall’intelligence americana. Ma nel marzo del 2017pubblica i ...