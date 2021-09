Vista a sud. I “Twenty” anni a stelle e strisce di Semprini (Di lunedì 27 settembre 2021) Per chi abita a Manhattan avere la Vista a sud è considerato un privilegio. Non solo perché la visuale a scendere dell’isola è uno scatto suggestivo, ma perché il gioco di riflessi del sole rende la luminosità degli ambienti particolarmente intensa, e i colori del tramonto acquistano vigore e pastosità. Ho iniziato a crederci con convinzione da quando, per la prima volta in questi “Twenty” a stelle e strisce, abito in una casa con Vista a sud. E con un balcone dove mi posiziono a scrivere qualche pagina inebriato dalla Vista (e dai suoni) della Seconda Avenue, che si allunga a perdita d’occhio insinuandosi tra i grattacieli di Downtown. Su cui svetta la nuova Freedom Tower, non affascinante come le Torri Gemelle, ma senza dubbio maestosa e prepotente. Ed è lì che puntualmente si poggia ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Per chi abita a Manhattan avere laa sud è considerato un privilegio. Non solo perché la visuale a scendere dell’isola è uno scatto suggestivo, ma perché il gioco di riflessi del sole rende la luminosità degli ambienti particolarmente intensa, e i colori del tramonto acquistano vigore e pastosità. Ho iniziato a crederci con convinzione da quando, per la prima volta in questi “” a, abito in una casa cona sud. E con un balcone dove mi posiziono a scrivere qualche pagina inebriato dalla(e dai suoni) della Seconda Avenue, che si allunga a perdita d’occhio insinuandosi tra i grattacieli di Downtown. Su cui svetta la nuova Freedom Tower, non affascinante come le Torri Gemelle, ma senza dubbio maestosa e prepotente. Ed è lì che puntualmente si poggia ...

Advertising

Frank196018 : @Lucrezi97533276 Io la trovo una esaltazione della femminilità ed in particolare delle donne del Sud. Storicamente… - PAOLARAVERA4 : @MizStemiz @stanzaselvaggia Mai vista una cosa simile al nord. E mi spiace dirlo perché adoro il sud, la Sicilia in particolare. - __Mari92 : In vista della Roma mancheranno dinuovo i Sud Americani giusto? - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Tensione nei rapporti fra Parigi, Washington e Camberra | Euronews: Una regione nel sud della Polonia ha revocato una riso… - lucatellim : RT @1luglio_gio: La copertura, pure in legno, poggia su una serie di travi lavorate che fanno del ponte una balconata sul fiume, un salotto… -