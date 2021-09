Ultime Notizie Roma del 27-09-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura indagato dalla procura Luca morisi Let’s della campagna Social di Salvini nella sua abitazione di Verona sarebbero state trovate alcune dosi di stupefacenti morisi aveva già lasciato l’incarico di capo della comunicazione Social del leader della Lega alcuni giorni fa per questioni familiari e accusato di supposta cessione di sostanza stupefacente si tratta di un fatto banale Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria dice il procuratore della repubblica di Verona Angela barbaglio e reazione di Salvini è affidata a Facebook dove il leader della Lega ha pubblicato un’immagine abbracciato a morisi Quando l’amico sbaglia e Commetti un errore che non ti aspetti Prima ti arrabbi con lui poi gli allunghi una mano per aiutarlo a rialzarsi ha detto Salvini più ...