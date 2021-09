Toro perde altri due punti: raggiunto ancora su rigore (Di lunedì 27 settembre 2021) Toro perde altri due punti. Come giovedì, Djidji causa un rigore evitabile e i granata si fanno raggiungere dal Venezia. Per la squadra di Juric, è il quinto punto che perde in sole sei giornate di campionato. Come lo scorso anno, i minuti finali sono fatali al Toro. Mandragora parte dalla panca Juric conferma la difesa delle ultime prestazioni, con Djidji, Bremer, Rodriguez, al centro del reparto. Sulle fasce laterali, a sinistra, Ansaldi entra in campo dal primo minuto, con Scingo sulla sponda di destra. A centrocampo Mandragora inizia in panca, con Pobega che fa coppia con Lukic. Sulla trequarti, al posto dell’infortunato Praet, ancora fiducia al polacco Linetty e all’ex Wolfsburg Brekalo, con Sanabria finale dell’attacco. Nella prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021)due. Come giovedì, Djidji causa unevitabile e i granata si fanno raggiungere dal Venezia. Per la squadra di Juric, è il quinto punto chein sole sei giornate di campionato. Come lo scorso anno, i minuti finali sono fatali al. Mandragora parte dalla panca Juric conferma la difesa delle ultime prestazioni, con Djidji, Bremer, Rodriguez, al centro del reparto. Sulle fasce laterali, a sinistra, Ansaldi entra in campo dal primo minuto, con Scingo sulla sponda di destra. A centrocampo Mandragora inizia in panca, con Pobega che fa coppia con Lukic. Sulla trequarti, al posto dell’infortunato Praet,fiducia al polacco Linetty e all’ex Wolfsburg Brekalo, con Sanabria finale dell’attacco. Nella prima ...

