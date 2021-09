Tolti i gradi all'ex generale Pappalardo, leader dei gilet arancioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ministero della Difesa ha tolto i gradi all'ex generale dell'Arma dei Carabinieri Antonio Pappalardo per motivi disciplinari. All'ex alto ufficiale, leader dei gilet arancioni , è già stato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ministero della Difesa ha tolto iall'exdell'Arma dei Carabinieri Antonioper motivi disciplinari. All'ex alto ufficiale,dei, è già stato ...

